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Происшествия

В Алтайском крае 40 человек искали заблудившуюся любительницу тихой охоты

3 сентября 58-летняя жительница Троицкого ушла в лес за грибами и потерялась. Ее мать позвонила спасателям и на поиски незамедлительно отправились пожарные, полицейские, росгвардейцы, представители администрации и сельсовета. Женщина провела в лесу целую ночь, рассказали в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

В лесу. Осень.
В лесу. Осень.
СС0

Поисковики выстроились шеренгой и с фонариками начали прочесывать лес. На крики никто не отвечал, рассказал начальник 31-й пожарно-спасательной части Евгений Циммерман.

«Личный состав части около 7 километров проехал до села Тюмень, куда нередко (бывали уже неоднократные случаи) выходили блуждающие грибники, тем временем, сотрудники полиции включали на автомобилях сирены и мигалки, в надежде, что женщина заметит сигналы и ей будет легче сориентироваться, в какую сторону необходимо будет идти, чтобы выбраться из леса. Но и это не сработало, было принято решение до утра приостановить поиски», — рассказал спасатель.

Спасатели из Троицкого.
Спасатели из Троицкого.
ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Ранним утром поиски продолжились. К группе присоединился личный состав 2-го отдельного поста 31-й ПСЧ из села Заводское.

К 10:15 4 сентября по радиостанции прозвучал сигнал о том, что потерявшаяся женщина уже дома. Ее здоровью ничего не угрожает.

«В этом году в Троицком районе это первый случай, когда потребовалась помощь в поиске заблудившегося грибника, а вообще такие поисковые операции для личного состава пожарно-спасательной части — не редкость, ежегодно в лесу теряются люди», — отметил Циммерман.

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