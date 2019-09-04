В Алтайском крае 40 человек искали заблудившуюся любительницу тихой охоты

Поисковики выстроились шеренгой и с фонариками начали прочесывать лес. На крики никто не отвечал, рассказал начальник 31-й пожарно-спасательной части Евгений Циммерман.
«Личный состав части около 7 километров проехал до села Тюмень, куда нередко (бывали уже неоднократные случаи) выходили блуждающие грибники, тем временем, сотрудники полиции включали на автомобилях сирены и мигалки, в надежде, что женщина заметит сигналы и ей будет легче сориентироваться, в какую сторону необходимо будет идти, чтобы выбраться из леса. Но и это не сработало, было принято решение до утра приостановить поиски», — рассказал спасатель.
Ранним утром поиски продолжились. К группе присоединился личный состав 2-го отдельного поста 31-й ПСЧ из села Заводское.
К 10:15 4 сентября по радиостанции прозвучал сигнал о том, что потерявшаяся женщина уже дома. Ее здоровью ничего не угрожает.
«В этом году в Троицком районе это первый случай, когда потребовалась помощь в поиске заблудившегося грибника, а вообще такие поисковые операции для личного состава пожарно-спасательной части — не редкость, ежегодно в лесу теряются люди», — отметил Циммерман.