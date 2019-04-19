В Алтайском крае черный лесоруб уничтожил больше 160 деревьев

В Кытмановском районе полицейский задержал «черного» лесоруба, который уничтожил деревья на сумму более 100 тысяч рублей, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Незаконную рубку берез заметили в лесу на окраине села Дмитро-Титово. Вскоре задержали подозреваемого местного жителя.

По предварительной информации, с декабря 2018 года по апрель 2019 года года этот молодой человек срубил более 160 сырорастущих берез. Он выбирал деревья небольшого диаметра, чтобы можно было спилить их ручной ножовкой и донести до дома. Подозреваемый признал вину.

По предварительным данным, сумма материального ущерба составила более 100 тысяч рублей. Полицейские возбудили уголовное дело. Сельчанину грозит штраф от 500 тыс. до 1,5 млн рублей или лишение свободы до 4 лет со штрафом от 150 тыс. до 300 тыс. рублей.