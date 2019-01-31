В Алтайском крае четыре человека пострадали в массовом ДТП

30 января в Камне-на-Оби произошло тройное ДТП с пострадавшими, пишет местная газета «Каменские известия».

Житель Панкрушихинского района 1991 года рождения ехал на автомобиле Toyota Vista по ул. Речной, при выезде на ул. Барнаульская на перекрестке он не уступил дорогу Honda Stepwgn под управлением мужчины 1962 года рождения.

Honda выехала на встречку, где столкнулась с Toyota Camry Gracia под управлением молодого человека 1983 года рождения.

Водитель и три пассажира, в том числе семилетний ребенок в детском кресле, в Toyota Camry получили травмы, госпитализация им не потребовалась.

Все пассажиры были пристегнуты и получили незначительные травмы.