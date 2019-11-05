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Происшествия

В Алтайском крае четыре ребенка отравились тосолом

Четыре мальчика в Алтайском крае выпили неизвестную жидкость и отравились. Предположительно, это был тосол. Один из детей находится в реанимации, сообщает «Алтайская правда».

Медицина. Больница.
Медицина. Больница.
СС0

Дети нашли бутылку с синей жидкостью у реки. Министр здравоохранения региона Дмитрий Попов рассказал на совещании в правительстве, что два ребенка оказались из одной семьи.

«Ночью у них открылась рвота. Ближе к утру, видя тяжелое состояние, мать вызвала скорую помощь. Мальчики госпитализированы в краевой центр охраны материнства и детства, один из них находится в реанимации», — пояснил министр.

Двое других находятся в Панкрушихинской ЦРБ.

Предположительно, двум пострадавшим — 7 и 12 лет. Краевой минздрав взял ситуацию на контроль.

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