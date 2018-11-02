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В Алтайском крае депутата подозревают в фиктивной постановке на учет иностранцев

Депутата одного из сельских Собраний депутатов Рубцовского района, подозревают в фиктивной постановке на учет мигрантов, пишет СУ СКР по Алтайскому краю.

Уголовное дело.
Уголовное дело.
открытые источники (CC0)

По версии следствия, в августе 2018 года подозреваемая направила в отдел полиции уведомления о прибытии четырех жителей Республики Узбекистан. Их хотели поставить на миграционный учет, хотя женщина точно знала, что иностранцы не будут жить в ее доме.

Подозреваемая лишила полицейских, а также органы, отслеживающие исполнение законодательных актов РФ, возможности контролировать соблюдение иностранцами миграционного учета и их передвижение по России, — отмечают в ведомстве.

Расследование продолжается.

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