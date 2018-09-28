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В Барнауле женщина получила 115 тысяч рублей штрафа за помощь иностранцам

Жительницу Барнаула осудили за незаконную регистрацию мигрантов. Женщина фиктивно прописывала у себя иностранцев за символическую сумму. А вот наказание она получила серьезное: ей предстоит выплатить 115 тысяч рублей штрафа.

Управление по вопросам миграции ГУ МВД по Алтайскому краю.
Управление по вопросам миграции ГУ МВД по Алтайскому краю.
altapress.ru

Как сообщила altapress.ru помощник прокурора Железнодорожного района Анна Щиренко, горожанка брала с мигрантов за фиктивную прописку по 300 рублей. По факту эти люди в ее жилье никогда не бывали.

Всего в квартире оказалось 15 фиктивно прописанных людей. «Заработок» женщины составил всего 4,5 тыс. рублей.

На суде горожанка не признала свою вину и оправдалась тем, что испытывала материальные трудности, поэтому пошла на преступление. Ей назначили практически минимальный штраф — сумма наказания по этой статье варьируется от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

Если женщина оплатит штраф, ей могут заменить наказание на более строгое — вплоть до лишения свободы.

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