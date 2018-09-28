В Барнауле женщина получила 115 тысяч рублей штрафа за помощь иностранцам

Как сообщила altapress.ru помощник прокурора Железнодорожного района Анна Щиренко, горожанка брала с мигрантов за фиктивную прописку по 300 рублей. По факту эти люди в ее жилье никогда не бывали.
Всего в квартире оказалось 15 фиктивно прописанных людей. «Заработок» женщины составил всего 4,5 тыс. рублей.
На суде горожанка не признала свою вину и оправдалась тем, что испытывала материальные трудности, поэтому пошла на преступление. Ей назначили практически минимальный штраф — сумма наказания по этой статье варьируется от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.
Если женщина оплатит штраф, ей могут заменить наказание на более строгое — вплоть до лишения свободы.