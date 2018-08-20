На Алтае экс-главу Пенсионного фонда обвиняют в хищении денег из бюджета

Экс-глава управления Пенсионного фонда в Горно-Алтайске Галина Агеева предстанет перед судом по обвинению в присвоении вверенного имущества, сообщили в СУ СКР Республики Алтай.

По данным следствия, в декабре 2015 года Галина Агеева в должности должность начальника управления Пенсионного фонда РФ в регионе похитила деньги, выделенные из федерального бюджета на финансирование оплаты услуг фиктивно оформленного по трудовому договору сотрудника.

Она незаконно распорядилась выдать 26 тыс. рублей для оплаты услуг, которые фактически не выполнялись, и присвоила их себе.

В период с февраля 2016 года по октябрь 2017 года Галина Агеева аналогичным способом похитила 118 тыс. рублей, которые были выделены для оплаты труда уборщице служебных помещений. На эту должность она фиктивного оформила свою знакомую. В результате незаконных действий ущерб госучреждению составил 144 тыс. рублей.

Следователям удалось добиться полного добровольного возмещения причиненного ущерба. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.