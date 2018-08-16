10 самых крупных взяток в Алтайском крае: сколько брали чиновники и начальники

14 августа стало известно о новом эпизоде в деле бывшего управделами губернатора и правительства Алтайского края Алексея Белобородова. К уже имеющемуся делу о превышении полномочий добавили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Сумма подкупа внушительная, но не самая большая в истории края. Altapress.ru собрал десятку самых крупных случаев взяточничества в регионе за последние несколько лет.

10 место. Бывший начальник антикоррупционного отдела полиции Новоалтайска Владимир Сагайдак получил на счета подконтрольной ему фирмы взятку в 500 тыс. рублей. За это его приговорили к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Экс-директор краевого реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Журавлики» Сергей Прибытков за аналогичную сумму взятки отделался штрафом в 4 млн рублей с лишением права занимать определенные должности сроком на 6 лет. Взяткодателю, директору компании «Новый мир» Дмитрию Харлову, дали 6 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 700 тысяч рублей.

Алтайский краевой реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Журавлики». Скриншот google.ru/maps

9 место. Экс-директора барнаульского протезно-ортопедического предприятия Ларису Попову признали виновной во взяточничестве на сумму 580 тыс. рублей. С 2013 по 2015 год она требовала от подчиненных деньги с заработанных ими премий и доплат. Кроме того, директор украла более 2 млн рублей у предприятия. Ее приговорили к 9,5 годам лишения свободы.

8 место. Экс-глава Поспелихинского района Петр Шрейдер получил взятку в виде квартиры стоимостью 756 тысяч рублей для сына якобы за выдачу разрешения на ввод здания в эксплуатацию. Шрейдера осудили на 5 лет колонии строгого режима.

Петр Шрейдер. pospeliha.ru

7 место. Бывший врио начальника УФМС России по Алтайскому краю Александр Жданов находится под арестом. Его обвиняют в получении взятки на сумму более 1 млн рублей от некой фирмы, работающей в сфере медиации, за бездействие.

Экс-начальник управления ветеринарии Алтайского края Анатолий Высочин получил от директора по безопасности одной из фирм 345 тыс. рублей за ускорение оформления документов на продукцию и еще 10 взяток от руководителей районных управлений ветеринарии на 800 тыс. рублей в общей сложности. Общий доказанный размер подношений — более 1 млн рублей. Приговор: 5,5 лет колонии.

Анатолий Высочин. altairegion22.ru

6 место. Замглавврача по финансовым вопросам краевого онкологического диспансера обвиняют в получении взятки на общую сумму более 1 млн 600 тыс. рублей. Следствие считает, что она получала деньги от гендиректора коммерческих организаций за подписание заявок на закупку медицинских расходных материалов, заключение госконтрактов на поставку и безналичную оплату на счета его фирм.

5 место. Заместителя начальника станции Заринская обвиняют в получении двух взяток на суммы в 55 тысяч и более 1,9 млн рублей. Как считает следствие, в первом случае он неоднократно получал взятки от предпринимателя за то, что подавал и ставил железнодорожные вагоны на участок пути необщего пользования. Особо крупную взятку он принял за помощь в заключении договоров о предоставлении компанией железнодорожных вагонов клиентам РЖД.

Андрей Арестов и Валерий Селиванов. Анастасия Корягина , altapress.ru

4 место. 8,5 лет колонии строгого режима дали бывшему главному следователю УМВД Барнаула Андрею Арестову за две взятки на общую сумму 2 млн 200 тыс. рублей. Его посредника, пенсионера МВД Валерия Селиванова, посадили на 3,5 года.

3 место. Бывшего вице-губернатора Алтайского края Юрия Денисова посадили на 8 лет 1 месяц строгого режима и оштрафовали на 4,5 млн за четыре доказанных эпизода взяточничества. Общая сумма подношений — более 2,5 млн рублей.

Юрий Денисов в суде. Олег Богданов , altapress.ru

2 место. Бывшего управделами губернатора и правительства Алтайского края Алексея Белобородова заключили в СИЗО. По данным следствия, он получил взятку в виде имущества и «услуг имущественного характера» на сумму 2,7 млн рублей. По данным altapress.ru, речь идет о гаражном комплексе.

1 место. Заместителя генерального директора завода «Ротор» обвиняют в том, что он получил около 10 млн рублей в качестве взяток. Следователи и оперативники доказали 14 фактов взяток и подкупов. Дело передали в суд в начале июля 2018 года.