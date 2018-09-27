Барнаульца обвиняют в мошенничестве с продажей автомобиля

Житель Барнаула купил автомобиль Toyota с «перебитым» номером кузова. Когда выяснилось, что автомобиль нельзя законно зарегистрировать, он купил поддельный документ и перепродал машину, сообщают в краевой прокуратуре.

По данным прокуратуры, барнаулец купил Toyota в августе 2017 у незнакомого человека. При постановке автомобиля на учет выяснилось, что номер кузова «перебит». У мужчины изъяли паспорт машины и регистрационные знаки

Барнаулец купил дубликат необходимых документов и новый государственный регистрационный знак. Нашел покупателей в интернете и продал им автомобиль, «умолчав» о вторичном номере кузова и поддельных документах. Мужчина получил за автомобиль около 400 тысяч рублей.

Когда покупатели обнаружили, что их обманули, они обратились в полицию. Прокуратура утвердила обвинительное заключение о мошенничестве в отношении барнаульца.