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Барнаульца обвиняют в мошенничестве с продажей автомобиля

Житель Барнаула купил автомобиль Toyota с «перебитым» номером кузова. Когда выяснилось, что автомобиль нельзя законно зарегистрировать, он купил поддельный документ и перепродал машину, сообщают в краевой прокуратуре.

Ложь. Обман.
Ложь. Обман.
Открытые источники в Интернете

По данным прокуратуры, барнаулец купил Toyota в августе 2017 у незнакомого человека. При постановке автомобиля на учет выяснилось, что номер кузова «перебит». У мужчины изъяли паспорт машины и регистрационные знаки

Барнаулец купил дубликат необходимых документов и новый государственный регистрационный знак. Нашел покупателей в интернете и продал им автомобиль, «умолчав» о вторичном номере кузова и поддельных документах. Мужчина получил за автомобиль около 400 тысяч рублей.

Когда покупатели обнаружили, что их обманули, они обратились в полицию. Прокуратура утвердила обвинительное заключение о мошенничестве в отношении барнаульца.

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