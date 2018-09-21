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Полиция заинтересовалась банком, которого подозревают в обмане барнаульских вкладчиков

Полиция расследует уголовное дело против «Финансово-Торговой компании», которая распространяла векселя через офисы «Азиатско-Тихоокеанского банка». Вкладчики банка жаловались altapress.ru, что договоры на покупку векселей им «подсовывали».

Пикет пострадавших от вексельной схемы банка. 29 августа, Барнаул.
Пикет пострадавших от вексельной схемы банка. 29 августа, Барнаул.
Altapress.ru.

Пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю сообщает: полицейские выяснили, что клиентов действительно вводили в заблуждение «относительно своевременного погашения приобретенных ценных бумаг». В итоге деньги, вложенные в их приобретение, оказались похищены.

Полиция призывает пострадавших обратиться к следователям отдела полиции по Индустриальному району (ул. Энтузиастов, 4, телефон 391−442, 42−02−02).

Напомним, в конце августа обманутые вкладчики провели пикет у офиса банка. Они рассказали, что покупателей векселей в Алтайском крае, по предположениям пикетчиков, около 100. Исчезнувшие суммы — от 200 тыс. до нескольких миллионов на одного векселедержателя.

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