Полиция заинтересовалась банком, которого подозревают в обмане барнаульских вкладчиков

Полиция расследует уголовное дело против «Финансово-Торговой компании», которая распространяла векселя через офисы «Азиатско-Тихоокеанского банка». Вкладчики банка жаловались altapress.ru, что договоры на покупку векселей им «подсовывали».

Пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю сообщает: полицейские выяснили, что клиентов действительно вводили в заблуждение «относительно своевременного погашения приобретенных ценных бумаг». В итоге деньги, вложенные в их приобретение, оказались похищены.

Полиция призывает пострадавших обратиться к следователям отдела полиции по Индустриальному району (ул. Энтузиастов, 4, телефон 391−442, 42−02−02).

Напомним, в конце августа обманутые вкладчики провели пикет у офиса банка. Они рассказали, что покупателей векселей в Алтайском крае, по предположениям пикетчиков, около 100. Исчезнувшие суммы — от 200 тыс. до нескольких миллионов на одного векселедержателя.