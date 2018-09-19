Глава Сбербанка резко отреагировал на идею отказа от доллара

Глава Сбербанка Герман Греф резко отреагировал на заявление по отказу РФ от доллара, которое сделал глава ВТБ Андрей Костин. Конвертация долларовых вкладов россиян в рубли в качестве ответа на американские санкции не рассматривается.

«Я могу сказать, что такого рода варианты… не рассматриваются и не рассматривались ни в каких, даже в самых страшных сценариях», — цитирует Грефа RNS.

Сбербанк не видит повышенного спроса на конвертацию долларовых депозитов, считает Греф.

Он предположил, что слова Костина неверно истолковали. «До того, пока этот шум не поднялся в социальных сетях, никому даже в голову такое не приходило», — добавил глава Сбербанка, пишет ura.ru.

Ранее Кремль обозначил свою позицию по отказу от доллара. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в России не планируют предлагать банкам проводить принудительную конвертацию долларовых вкладов россиян в качестве ответа на санкции США.

Тем не менее, Минфин России поддержал план президента правления ВТБ Андрея Костина по дедолларизации экономики.

Замглавы ведомства Алексей Моисеев пояснил, что хождение доллара не будет под запретом. «Речь идет исключительно о том, что доллар не должен быть элементом нашего обычного делового оборота», — пояснил Моисеев.

Расчеты между третьими странами должны вестись в национальных валютах, а расчеты в иностранных валютах между российскими организациями необходимо минимизировать, считает чиновник.