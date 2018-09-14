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14 сентября
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Глава ВТБ предложил отказаться от доллара

Президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин предложил отказаться от долларов и перейти на расчеты в евро, юанях и рублях, сообщают «Известия».

Глава ВТБ Андрей Костин у президента РФ.
Глава ВТБ Андрей Костин у президента РФ.
kremlin.ru

Банкир предложил прежде всего исключить доллар из расчетов с иностранными государствами, затем — обеспечить российскую «прописку» крупнейшим российским холдингам.

Следующим шагом станет перевод на российскую площадку максимального размещения еврооблигаций, а затем — лицензирование участников фондового рынка для применения к их деятельности единых правил, уверен президент ВТБ.

«Что-то может быть сделано быстрее, что-то займет длительное время. Но этим надо заниматься», — добавил Костин.

По его словам, в настоящее время торговые расчеты с Китаем в Дальневосточном регионе через ВТБ на 8% в юанях, 22% — в рублях и почти 70% — в долларах США, пишет polit.ru.

Ранее на фоне сообщения США о подготовке нового пакета санкций в отношении России доллар подорожал до 68,95 рубля, а евро — до 79,64 рубля.

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