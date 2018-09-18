Доллар, гудбай: Минфин поддержал идею отказа от иностранной валюты в России

Чиновник пояснил, что хождение доллара не будет под запретом. «Речь идет исключительно о том, что доллар не должен быть элементом нашего обычного делового оборота», — пояснил Моисеев.
Расчеты между третьими странами должны вестись в национальных валютах, а расчеты в иностранных валютах между российскими организациями необходимо минимизировать, считает чиновник.
Ранее председатель правления ВТБ Андрей Костин предложил конвертировать валютные вклады в рубли в случае введения санкций на расчеты в долларах для российских банков. Также он предложил полноценный план отказа России от доллара. По его мнению, достаточно выполнить из него 3−4 пункта, чтобы нарушить гегемонию американской валюты.