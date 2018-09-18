Доллар, гудбай: Минфин поддержал идею отказа от иностранной валюты в России

Минфин России поддержал план президента правления ВТБ Андрея Костина по дедолларизации экономики. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление замглавы ведомства Алексея Моисеева.

Чиновник пояснил, что хождение доллара не будет под запретом. «Речь идет исключительно о том, что доллар не должен быть элементом нашего обычного делового оборота», — пояснил Моисеев.

Расчеты между третьими странами должны вестись в национальных валютах, а расчеты в иностранных валютах между российскими организациями необходимо минимизировать, считает чиновник.

Ранее председатель правления ВТБ Андрей Костин предложил конвертировать валютные вклады в рубли в случае введения санкций на расчеты в долларах для российских банков. Также он предложил полноценный план отказа России от доллара. По его мнению, достаточно выполнить из него 3−4 пункта, чтобы нарушить гегемонию американской валюты.