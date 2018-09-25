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В Бийске мошенники обманывают предпринимателей, представляясь сотрудниками Роспотребнадзора

В Бийске предпринимателям звонят неизвестные, которые представляются работниками Роспотребнадзора и требуют приобрести у них печатное издание Закона «О защите прав потребителей» за 1800 рублей, пишет «Бийский рабочий».

Калькулятор. Документы.
Калькулятор. Документы.
СС0

Предприниматели обратились в сектор по защите прав потребителей правового управления администрации Бийска. По их словам, неизвестные рассказывают о том, что специалисты Роспотребнадзора планируют специально проверять Уголки потребителя: есть ли там этот закон с последними изменениями.

В Роспотребнадзоре по Бийску сообщили, что список проведения плановых проверок размещен на официальном сайте службы. А комплект журналов и брошюр для уголка потребителя стоит 70 рублей. Изменения и дополнения к Закону «О защите прав потребителей» можно распечатать самостоятельно.

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