В Алтайском крае девочка-младенец умерла, обварившись кипятком из ведра

12 июля 2020 года в одном из сел Павловского района девочка, находясь дома, опрокинула на себя ведро с горячей водой и получила термические ожоги всех частей тела.
Через несколько дней она скончалась в больнице, заявили в ведомстве.
Расследование уголовного дела продолжается.
Следственное управление СКР по Алтайскому краю в очередной раз напоминает родителям о необходимости внимательного отношения к своим малолетним детям, ведь пренебрежение элементарными правилами безопасности может привести к трагическим последствиям.