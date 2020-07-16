В Алтайском крае девочка-младенец умерла, обварившись кипятком из ведра

Восьмимесячная девочка скончалась от ожогов, опрокинув на себя ведро с кипятком. Следователи возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

12 июля 2020 года в одном из сел Павловского района девочка, находясь дома, опрокинула на себя ведро с горячей водой и получила термические ожоги всех частей тела.

Через несколько дней она скончалась в больнице, заявили в ведомстве.

Расследование уголовного дела продолжается.

Следственное управление СКР по Алтайскому краю в очередной раз напоминает родителям о необходимости внимательного отношения к своим малолетним детям, ведь пренебрежение элементарными правилами безопасности может привести к трагическим последствиям.