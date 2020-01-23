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Происшествия

В Алтайском крае девочки-подростки избили и ограбили прохожую

Несовершеннолетние девушки из Новоалтайска напали на прохожую местную жительницу. Подростки избили и украли у нее деньги. Выяснилось, что одна из нападавших ранее уже была замешана в уголовных преступлениях, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Подростки. Кеды.
Подростки. Кеды.
СС0

Все произошло вечером в октябре 2019 года. Девушки вместе с подругой, не достигшей даже 16 лет, гуляли по Новоалтайску. Они решили напасть на проходившую мимо женщину. Подростки причинили ей телесные повреждения и украли более 18 тысяч рублей.

При расследовании дела, следователи узнали, что 16-летняя обвиняемая также украла золотую цепочку из дома в одном из сел Бийского района. Ущерб от преступления составил около 5 тысяч рублей.

Обвиняемые полностью признали свою вину. Материалы дела отправили в суд. Кроме того, следователь внес в органы системы профилактики представление об устранении причин и условий способствующих совершению преступлений.

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