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Происшествия

В Алтайском крае девушку сбросили с моста

В Алтайском крае под железнодорожным мостом через реку Чумыш нашли женщину с травмами и переохлаждением. Транспортные полицейские задержали двух молодых людей, которые подозреваются в покушении на убийство.

Женщина с сумкой. Зима.
Женщина с сумкой. Зима.
СС0

Пострадавшую нашел местный житель, который вызвал полицию и скорую помощь.

Правоохранители выяснили, что между 20-летним жителем поселка Тальменка и его 24-летней знакомой возникли неприязненные отношения. Во время распития спиртного они поссорились. В ночь на 6 февраля парень со своим с 18-летним товарищем заманил женщину на мост и сбросил ее вниз на лед.

Оба подозреваемых находятся под стражей, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СФО.

Возбуждено уголовное дело по статьями 30 и 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (Покушение на убийство).

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