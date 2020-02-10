В Алтайском крае девушку сбросили с моста

В Алтайском крае под железнодорожным мостом через реку Чумыш нашли женщину с травмами и переохлаждением. Транспортные полицейские задержали двух молодых людей, которые подозреваются в покушении на убийство.

Пострадавшую нашел местный житель, который вызвал полицию и скорую помощь.

Правоохранители выяснили, что между 20-летним жителем поселка Тальменка и его 24-летней знакомой возникли неприязненные отношения. Во время распития спиртного они поссорились. В ночь на 6 февраля парень со своим с 18-летним товарищем заманил женщину на мост и сбросил ее вниз на лед.

Оба подозреваемых находятся под стражей, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СФО.

Возбуждено уголовное дело по статьями 30 и 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (Покушение на убийство).