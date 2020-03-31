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Происшествия

В Алтайском крае два брата погибли в горящем доме

30 марта в одном из сел Баевского района загорелся частный дом. Пожарные обнаружили на месте тела двух человек, рассказали в СУ СКР по Алтайскому краю.

Пожар, сотрудник МЧС.
Пожар, сотрудник МЧС.
04.mchs.gov.ru

Погиб 45-летний хозяин дома и его 35-летний брат. По данному факту следователи проводят доследственную проверку.

По предварительным данным причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Назначена пожарно-техническая экспертиза.

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