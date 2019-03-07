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Происшествия

В Алтайском крае два человека погибли при взрыва газа

Утром 7 марта в двухэтажном доме в Завьяловсоком районе произошел пожар, сопровождающийся хлопком. Два человека погибли, еще двое пострадали, сообщает ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

В доме после пожара.
В доме после пожара.
ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

ЧП произошло в двухэтажном кирпичном частном доме в поселке Малиновский на улице Привокзальной. О пожаре в одной из квартир спасателям сообщили в 9 утра.

В доме после пожара.
В доме после пожара.
ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
В доме после пожара.
В доме после пожара.
ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Через 6 минут пожарные были на месте. Открытым огнем горела крыша дома, через 30 минут пожар локализовали, а вскоре потушили. Площадь возгорания составила 48 квадратных метров. На месте происшествия выезжали следственно-оперативные группы.

По предварительным данным, пожар произошел из-за воспламенения газовоздушной смеси при нарушении правил эксплуатации или неисправности газовых приборов.

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