В Алтайском крае два охотника причинили крупный ущерб государству

В Курьинском районе местные охотники убили двух косуль. Как выяснилось, мужчины охотились незаконно и теперь должны возместить государству крупную сумму. Об этом сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Полицейские поймали охотников в окрестностях села Усть-Таловка. Мужчины 1984 и 1986 годов рождения везли на мотоцикле «Урал» две туши косулей, нож, два охотничьих ружья ИЖ-27 и 18 патронов 12 калибра. Одно из ружей было незарегистрированным.

Сумма причиненного государству ущерба составила 320 тысяч рублей.

Санкция статьи, по которой возбудили уголовное дело, предусматривает штраф в размере от 500 тысяч до млн рублей, либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

В полиции добавили, что один из подозреваемых ранее уже три раза привлекался к уголовной ответственности за другие преступления.