Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
3 октября 12°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

В Алтайском крае два охотника причинили крупный ущерб государству

В Курьинском районе местные охотники убили двух косуль. Как выяснилось, мужчины охотились незаконно и теперь должны возместить государству крупную сумму. Об этом сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Косуля.
Косуля.
СС0

Полицейские поймали охотников в окрестностях села Усть-Таловка. Мужчины 1984 и 1986 годов рождения везли на мотоцикле «Урал» две туши косулей, нож, два охотничьих ружья ИЖ-27 и 18 патронов 12 калибра. Одно из ружей было незарегистрированным.

Сумма причиненного государству ущерба составила 320 тысяч рублей.

Санкция статьи, по которой возбудили уголовное дело, предусматривает штраф в размере от 500 тысяч до млн рублей, либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

В полиции добавили, что один из подозреваемых ранее уже три раза привлекался к уголовной ответственности за другие преступления.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость