В Алтайском крае два рыбных браконьера получили по два года

В Шелаболихинском районе Алтайского края вынесен приговор двум браконьерам, которые в мае успешно, но незаконно порыбачили на Оби. Суд приговорил их к двум годам лишения свободы условно.

Как сообщается на сайте Росрыболовства, незадачливые рыбаки еще в самом начале мая отправились на берег Оби. Там они установили сети с размером ячеи 70 мм и наловили более 100 лещей, девять сазанов, шесть судаков, семь щук. Но рыбалка была на тот момент запрещена, браконьеров задержали. Сумма причиненного ущерба составила более 180 тыс рублей.

Суд вынес обвинительный и достаточно мягкий приговор с учетом «условий жизни их семей». Также судья постановил уничтожить сети, а две резиновые лодки конфисковать.