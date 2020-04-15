В Алтайском крае двое детей из многодетной семьи едва не сгорели во время пожара

Вечером 14 апреля в одном из домов Славгорода произошел пожар. Внутри были двое детей 13 и 5 лет.

Сигнал в пожарную часть поступил от автономного пожарного извещателя с GSM модулем, установленного в доме многодетной семьи. На место выехал дежурный караул части, расположенной в двух километрах от этого дома.

На момент прибытия пожарных горела веранда, было сильное задымление внутри.

«Во время пожара в доме находились двое ребятишек 13 и 5 лет. Дети были отрезаны от выхода густым дымом. Пожарные немедленно приступили к спасению ребят. Выведя их на свежий воздух, возгорание потушили в считанные минуты», — рассказывает начальник 57 пожарно-спасательной части Юрий Тур.

Всего в семье четверо детей. В день, когда случился пожар, дома находились двое, мама еще с одним ребенком были во дворе.

Пожар в Славгороде. пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю

По оценкам специалистов, предварительная причина пожара — короткое замыкание электрической проводки.

Автономные пожарные извещатели с GSM-оповещением устанавливаются для социально уязвимых категорий населения в Алтайском крае на средства регионального правительства.

Трудно предположить, как развивались бы события в случае со славгородским пожаром, если бы не пожарный извещатель, отмечают в МЧС.