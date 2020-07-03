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3 июля
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Происшествия

Двое алтайских подростков обокрали магазин, женщину, и угнали два автомобиля

В Кулундинском районе двое подростков угнали два автомобиля и обокрали продуктовый магазин на 15 тысяч рублей. Ранее они же обокрали местную жительницу, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Магазинная кража, полиция.
Магазинная кража, полиция.
22.мвд.рф

По версии следствия, в апреле 2020 года в одном из сел Кулундинского района двое подростков сломали металлическую решетку в магазине и похитили продукты на сумму более 15 тысяч рублей. В ходе расследования было установлено, что весной этого года подростки совершили еще одну кражу, а также угнали два автомобиля.

Свою вину подростки признали полностью. Они обвиняются ч.2 ст.158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение), и ч.2 ст.166 УК РФ (угон транспортного средства, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в селе Ельцовка Троицкого района 45-летний местный житель пробрался к соседу и украл из шкафа 93 тысячи рублей. Когда его поймала полиция, из денег осталось только три тысячи

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