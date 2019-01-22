В Алтайском крае двух детей обвинили в краже 70 плиток шоколада и заставляли признать вину

В Камне-на-Оби двух несовершеннолетних обвиняли в краже шоколада. Жительница города пожаловалась на волокиту и ненадлежащее расследование уголовного дела, сообщает сайт уполномоченного по правам человека в Алтайском крае.

Из материалов дела следовало, что в августе 2017 года несовершеннолетние украли из магазина несколько плиток шоколада на сумму 6 162 рубля. Законные представители детей не согласились с предъявленным обвинением и обратились к уполномоченному с просьбой помочь в проверке законности и обоснованности процессуального решения следователя. После этого каменский межрайонный прокурор проверил материалы дела.

Выяснилось, что в сентябре 2017 в отношении двух детей возбудили уголовное дело по статье о краже. По сообщению родителей, органы предварительного расследования оказывали давление на несовершеннолетних, от них требовали признания в хищении 70 плиток шоколада.

Следствие по делу длилось больше года, так и не нашли доказательств в причастности двух детей к краже 70 плиток шоколада. Установили лишь хищение на сумму 1 113 рублей.

В связи с ненадлежащим расследованием уголовного дела каменский межрайонный прокурор неоднократно направлял соответствующие требования в адрес начальника следственного отдела МО МВД России «Каменский».

В декабре 2017 года и в январе 2018 года в адрес руководства ГСУ ГУ МВД России внесены представления, по результатам которых начальник следственного отдела и следователь МО МВД России «Каменский» привлечены к дисциплинарной ответственности, — пишет сайт уполномоченного по правам человека в регионе.

По результатам повторного обращения заявителей к уполномоченному уголовное дело прекращено.