В Алтайском крае едва не сгорела целая семья

Вечером один из домов, в котором проживает многодетная семья, наполнился дымом. Причиной задымления стал перекал отопительной печи. Случился выброс воды из расширительного бака печного отопления, при этом печь продолжала топиться без водяного охлаждения.

На место экстренно выехали боевые расчеты МЧС, медики и представители полиции.

В задымленном помещении находились хозяйка с сожителем и дети 2013 и 2017 годов рождения, третий ребенок гостил у бабушки.

Спасатели вывели жильцов на свежий воздух, детей передали родственникам.

В результате происшествия никто не пострадал.

«Пожарный извещатель в этом доме появился совсем недавно — его установили в октябре прошлого года после проведенного межведомственного профилактического рейда по местам проживания многодетных, малоимущих семей, находящихся в социально-опасном положении. Страшно представить, чем бы обернулся этот случай, если бы не этот простой, но очень важный прибор», — заключили в МЧС.