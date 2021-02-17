Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
17 февраля -2°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

В Алтайском крае едва не сгорела целая семья

15 февраля в проезде Юности в Алейске печь едва не стала причиной трагического пожара. Двоих взрослых и двоих малолетних детей спас дымовой пожарный извещатель, рассказали в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Дымовой пожарный извещатель спас семью.
Дымовой пожарный извещатель спас семью.
22.mchs.gov.ru

Вечером один из домов, в котором проживает многодетная семья, наполнился дымом. Причиной задымления стал перекал отопительной печи. Случился выброс воды из расширительного бака печного отопления, при этом печь продолжала топиться без водяного охлаждения.

Дымовой пожарный извещатель спас семью.
Дымовой пожарный извещатель спас семью.
22.mchs.gov.ru

На место экстренно выехали боевые расчеты МЧС, медики и представители полиции.

В задымленном помещении находились хозяйка с сожителем и дети 2013 и 2017 годов рождения, третий ребенок гостил у бабушки.

Спасатели вывели жильцов на свежий воздух, детей передали родственникам.

В результате происшествия никто не пострадал.

«Пожарный извещатель в этом доме появился совсем недавно — его установили в октябре прошлого года после проведенного межведомственного профилактического рейда по местам проживания многодетных, малоимущих семей, находящихся в социально-опасном положении. Страшно представить, чем бы обернулся этот случай, если бы не этот простой, но очень важный прибор», — заключили в МЧС.

В ведомстве настоятельно рекомендуют устанавливать пожарные извещатели в жилых помещениях, поскольку маленький и доступный прибор способен спасти человеческую жизнь.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость