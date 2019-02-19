В Алтайском крае экс-директор транспортной компании не заплатил 10 млн рублей налогов

По данным следствия, осужденный возглавлял компанию, которая занимается оказанием транспортных услуг. С 2015 по 2017 годы предприятие применяло общий режим налогообложения и являлось плательщиком налогов и сборов, в том числе, налога на добавленную стоимость.

В региональном СУ СКР сообщают, чтобы получить вычет по НДС, директор организовал преступную схему. Он принимал заказы на перевозку грузов и передавал их для исполнения индивидуальным предпринимателям. Они работали на собственных и арендованных автомобилях. В соответствии с налоговым законодательством эти ИП не платили НДС.

Затем осужденный приискал фиктивные счета-фактуры с выделенными в них суммами НДС, составленные от имени организаций, состоящих на учете в налоговом органе и находящихся на общем режиме налогообложения, но не осуществляющих финансово-хозяйственной деятельности.

В данные документы он внес ложные сведения о якобы осуществленных данными организациями транспортных услугах, их маршрутах и стоимости, хотя это не соответствовало действительности. Таким образом, за три года предприниматель не уплатил в бюджет налог на общую сумму более 10 млн рублей, что является крупным размером, — отмечают в ведомстве.

Во время предварительного следствия директор своей вины не признал. Следователь наложил арест на его имущество. Мужчине назначили наказание в виде штрафа 100 тысяч рублей. Кроме того, суд принял решение взыскать с предпринимателя в доход государства больше 10 млн рублей в счет возмещения исковых требований.