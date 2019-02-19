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Происшествия

В Алтайском крае экс-директор транспортной компании не заплатил 10 млн рублей налогов

Бывшего директора компании «ТК АТТК» признали виновным в уклонении от уплаты налогов, пишет СУ СКР по Алтайскому краю.

Платежи, налоги.
Платежи, налоги.
архив УФНС России по Алтайскому краю

По данным следствия, осужденный возглавлял компанию, которая занимается оказанием транспортных услуг. С 2015 по 2017 годы предприятие применяло общий режим налогообложения и являлось плательщиком налогов и сборов, в том числе, налога на добавленную стоимость.

В региональном СУ СКР сообщают, чтобы получить вычет по НДС, директор организовал преступную схему. Он принимал заказы на перевозку грузов и передавал их для исполнения индивидуальным предпринимателям. Они работали на собственных и арендованных автомобилях. В соответствии с налоговым законодательством эти ИП не платили НДС.

Затем осужденный приискал фиктивные счета-фактуры с выделенными в них суммами НДС, составленные от имени организаций, состоящих на учете в налоговом органе и находящихся на общем режиме налогообложения, но не осуществляющих финансово-хозяйственной деятельности.

В данные документы он внес ложные сведения о якобы осуществленных данными организациями транспортных услугах, их маршрутах и стоимости, хотя это не соответствовало действительности. Таким образом, за три года предприниматель не уплатил в бюджет налог на общую сумму более 10 млн рублей, что является крупным размером, — отмечают в ведомстве.

Во время предварительного следствия директор своей вины не признал. Следователь наложил арест на его имущество. Мужчине назначили наказание в виде штрафа 100 тысяч рублей. Кроме того, суд принял решение взыскать с предпринимателя в доход государства больше 10 млн рублей в счет возмещения исковых требований.

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