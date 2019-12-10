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Происшествия

В Алтайском крае экс-полицейский распотрошил арсенал

Бывшему сотруднику лицензионно-разрешительной работы МО МВД РФ «Алтайский» вынесли приговор за подлог и хищение огнестрельного оружия, сообщает СУ СКР по краю. Он распродал арсенал конфиската.

Оружие, ружья.
Оружие, ружья.
04.mvd.ru

В обязанности сотрудника входил контроль законности приобретения и оборота гражданского оружия. С 2008 по 2012 год он оформлял подложные документы о праве владения оружием на своих знакомых и родственников, которые незаконно получали его из комнаты хранения.

Также бывший полицейский, используя свое служебное положение, не оформлял надлежащим образом необходимые документы по изъятию оружия, не сдавал его в комнату хранения, а похищал, передавая и продавая посторонним.

Вину экс-полисмен не признал. Суд приговорил его к 5 годам и 1 месяцу условно.

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