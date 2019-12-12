В Алтайском крае экс-сотрудник ГИБДД примерил на себя роль «решалы» и пошел под суд

Покровительство стоило гражданину 5 тысяч рублей в месяц. Он не смог отказаться от такого заманчивого предложения и перевел в общей сумме на карту сотруднику ГИБДД 80 тысяч рублей.
На суде экс-полицейский признал вину в полном объеме и возместил моральный и материальный вред потерпевшему.
«Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личности осужденного, возмещения морального и материального вреда потерпевшему, обвиняемому назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года», — сообщила пресс-служба прокуратуры края.