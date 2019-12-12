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Происшествия

В Алтайском крае экс-сотрудник ГИБДД примерил на себя роль «решалы» и пошел под суд

Сотрудник Госавтоинспекции в Алтайском крае предложил покровительство водителю, у которого не было прав. Суд вынес уже бывшему полицейскому приговор.

ГИБДД. Полиция.
ГИБДД. Полиция.
Михаил Хаустов

Покровительство стоило гражданину 5 тысяч рублей в месяц. Он не смог отказаться от такого заманчивого предложения и перевел в общей сумме на карту сотруднику ГИБДД 80 тысяч рублей.

На суде экс-полицейский признал вину в полном объеме и возместил моральный и материальный вред потерпевшему.

«Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личности осужденного, возмещения морального и материального вреда потерпевшему, обвиняемому назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года», — сообщила пресс-служба прокуратуры края.

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