В Алтайском крае экс-сотрудник ГИБДД примерил на себя роль «решалы» и пошел под суд

Сотрудник Госавтоинспекции в Алтайском крае предложил покровительство водителю, у которого не было прав. Суд вынес уже бывшему полицейскому приговор.

Покровительство стоило гражданину 5 тысяч рублей в месяц. Он не смог отказаться от такого заманчивого предложения и перевел в общей сумме на карту сотруднику ГИБДД 80 тысяч рублей.

На суде экс-полицейский признал вину в полном объеме и возместил моральный и материальный вред потерпевшему.