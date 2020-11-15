В Алтайском крае еще один жилой дом вспыхнул как спичка

Видео произошедшего пожара попало в соцсети. Видно, что огонь быстро распространяется.

«Инцидент Бийск» пишет, что сообщение о возгорании поступило в 17.15. Тушение вели восемь человек личного состава, три единицы техники.

Площадь пожара составила более 70 кв метров. Крыша, стены дома и надворных построек выгорели. Люди не пострадали.

Днем ранее трагедия произошла в селе Поспелиха, где также загорелся жилой дом. При разборе обрушившихся конструкций были обнаружены двое погибших, личности которых устанавливаются.