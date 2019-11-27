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Происшествия

В Алтайском крае фермер изнасиловал доярку

Работник частной фермы в Табунском районе Алтайского края пытался добиться внимания 16-летней доярки, но та не отвечала ему взаимностью. В итоге парень изнасиловал девушку, и теперь ему грозит тюрьма.

Урожай. Сено.
Урожай. Сено.
СС0

Все произошло в один из дней июля. 23-летний мужчина убедился, что поблизости никого нет и, угрожая ножом, отвел девушку в подсобное помещение. Там он изнасиловал ее и совершил иные насильственные действия сексуального характера.

Свою вину молодой человек отрицает. Он сказал, что девушка сама предложила ему близость. О том, что ей нет 18 лет, он якобы не знал.

«Однако следствием собраны достаточные доказательства причастности обвиняемого к совершению особо тяжких преступлений, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором Табунского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — заключили в СУ СКР по Алтайскому краю.

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