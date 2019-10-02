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Происшествия

В Алтайском крае фура на трассе врезалась в придорожное кафе и загорелась

На Чуйском тракте у села Тальменка фура столкнулась с легковушкой, вылетела с дороги и врезалась в стену придорожного кафе. Автомобиль загорелся. В группах «Инцидент Барнаул» и «АСТ-54» появились фотографии с места ДТП.

Жесткое ДТП у Тальменки.
Жесткое ДТП у Тальменки.
"Инцидент Барнаул"

По словам очевидцев, водитель грузовика выехал на полосу встречного движения и столкнулся с легковым автомобилем. После этого большегруз врезался в здание придорожного кафе. Загорелся сам автомобиль, после чего огонь охватил и здание.

По данным краевой Госавтоинспекции, ДТП на 152 км автодороги Р-256. Водитель грузовика Scania на «встречке» столкнулся с автомобилем Toyota Raum.

В результате ДТП водитель и пассажир легкового авто от полученных травм скончались на месте происшествия, также пострадал водитель грузового автомобиля. Со слов свидетеля, он сам выбрался из искореженной машины.

На месте происшествия работают пожарные и сотрудники полиции. Устанавливаются обстоятельства аварии.

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