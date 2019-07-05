В Алтайском крае гибнут пчелы

Падеж пчел начался 2 июля днем и продолжился 3 июля.
Погибших пчел и пробы с полей отправили в Барнаул сразу в несколько лабораторий, чтобы установить причину гибели. Специалисты Россельхознадзора выделили из образцов пестицид первого класса опасности — лямбда-цигалотрин. Это высокотоксичный для пчел и рыб препарат используют для борьбы с капустной молью.
Местные агрономы уверены, что используемые на полях в окрестностях химикаты пчелам не вредят. Тем более, что работы ведут по ночам.
Между тем о массовой гибели пчел заявило главное управление ветеринарии Удмуртии, с такой же проблемой столкнулись в Центральной России — в Тульской и Курской областях.
Всего в 2019 году мор пчел отмечается в более чем десяти регионах России. В 80−90% случаев причиной этого становится применение химикатов, пишет «Интерфакс».