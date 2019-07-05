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Происшествия

В Алтайском крае гибнут пчелы

В селе Никольское Советского района массово умирают пчелы, сообщает ГТРК «Алтай». Насекомые отравились высокотоксичными пестицидами, которыми обрабатывают поля неподалеку, полагают пасечники.

Пчелы.
Пчелы.
СС0

Падеж пчел начался 2 июля днем и продолжился 3 июля.

Погибших пчел и пробы с полей отправили в Барнаул сразу в несколько лабораторий, чтобы установить причину гибели. Специалисты Россельхознадзора выделили из образцов пестицид первого класса опасности — лямбда-цигалотрин. Это высокотоксичный для пчел и рыб препарат используют для борьбы с капустной молью.

Местные агрономы уверены, что используемые на полях в окрестностях химикаты пчелам не вредят. Тем более, что работы ведут по ночам.

Между тем о массовой гибели пчел заявило главное управление ветеринарии Удмуртии, с такой же проблемой столкнулись в Центральной России — в Тульской и Курской областях.

Всего в 2019 году мор пчел отмечается в более чем десяти регионах России. В 80−90% случаев причиной этого становится применение химикатов, пишет «Интерфакс».

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