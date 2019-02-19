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Происшествия

В Алтайском крае главного бухгалтера детсада обвиняют в мошенничестве

Главбуху одного из алтайских детских садов предъявили обвинение в мошенничестве, пишет ГУ МВД России по региону.

Документы.
Документы.
СС0.

Во время предварительного следствия установили, что с 2013 по 2016 год обвиняемая подделала электронные документы и указала там недостоверные сведения. Женщина похитила со счетов учреждения более 167 тысяч рублей компенсации родительской платы, а также еще около 20 тысяч рублей.

Кроме того, в 2017 году обвиняемая, работая главным бухгалтером другого детского сада Барнаула, совершила аналогичное преступление, похитив около 16 тысяч рублей, отметили в ведомстве.

Преступление выявили оперативные сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции УМВД России по Барнаулу. Главбух признала вину в полном объеме, написала явку с повинной и добровольно возместила материальный ущерб на сумму более 100 тысяч рублей.

В ближайшее время уголовное дело рассмотрит Железнодорожный районный суд Барнаула.

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