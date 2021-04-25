В Алтайском крае горел старинный купеческий дом, охраняемый государством

В ночь на 25 апреля в исторической части Бийска произошел крупный пожар. Горел старинный дом купца Хакина, которому больше 120 лет.

Кадры с места событий очевидцы публиковали в соцсетях. По ним видно, что огонь пылает внутри здания.

Пользователи сети предположили, что здание могли поджечь.

«Могли бомжи туда залезть. Тогда вопрос к отделу культурно-исторического наследия и туризма, почему здание не законсервировано и доступ в него не закрыт. Но мог быть и поджог. Это такая система: памятник сгорает, его признают не подлежащим восстановлению и участок отдают под застройку. Несколько лет назад в Нижнем Новгороде так сожгли целый квартал исторической застройки», — предположил один из пользователей.

Как пишет «Бийский рабочий», торговый дом купца Хакина — памятник архитектуры. Это большое угловое двухэтажное здание в центральной части Бийска расположено на углу улиц Двойных и Льва Толстого, прямо напротив пассажа Андрея Фирсова, который однажды постигла такая же участь.

Одной стеной здание примыкает к зданию городской библиотеки. Здание было построено в 1900 году.