В Алтайском крае горело 10 тысяч квадратных метров полей

С 10 апреля в Алтайском крае начинается пожароопасный сезон, но уже пожарные регистрируют все больше сообщений о возгорании сухой травы. Накануне в двух районах края произошли крупные пожары.

За сутки 8 апреля в МЧС зарегистрировали 36 возгораний сухой травы. Самая частая причина — неосторожное обращение с огнем.

Наиболее крупные возгорания были в Рубцовском и Краснощековском районах, площадь составила от 9 до 10 тысяч квадратных метров.

«Благодаря усилиям федеральных, краевых, добровольных пожарных подразделений случаев перехода огня на жилые дома не допущено, пострадавших нет», — сообщили в экстренном ведомстве.

«Когда человек кидает зажженную спичку в сухую траву, он не отдает себе отчета в том, насколько это опасно. При ветре 25 м/с огонь распространяется со скоростью 8 м/с. Его просто не поймаешь», — говорят спасатели.

Если вы обнаружили начинающийся пожар, например, небольшой травяной пал, постарайтесь затушить его самостоятельно. Иногда достаточно просто затоптать пламя (правда, надо подождать и убедиться, что трава действительно не тлеет, иначе огонь может появиться вновь). Если пожар достаточно сильный, и вы не можете потушить его своими силами, постарайтесь как можно быстрее сообщить об этом по телефону службы спасения с мобильного «101» или «112».

С 10 апреля в Алтайском крае начинается пожароопасный сезон. Такое решение приняли на уровне краевого правительства в связи с тем, что растаял снег.