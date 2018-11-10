В Алтайском крае горят бани

Сообщение о пожаре поступило в 20:46 по местному времени. Привлечено был три единицы. В 21:05 пожар был полностью ликвидирован.

Тем же вечером сгорела баня в Новичихинском районе. К тушению привлекали две единицы техники и шесть человек личного состава.

В ночь с 8 ноября и днем 9 ноября горели бани в Калманском и Петропавловском районах. МЧС по Алтайскому краю напоминает о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности.

В случае обнаружения пожара нужно немедленно звонить в службу спасения с мобильных телефонов по номеру «101».