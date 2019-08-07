В Алтайском крае грабитель извинялся, но крал из кассы кафе тугрики

4 августа двое вооруженных мужчин ограбили придорожное кафе на трассе «Алейск — Чарышское», пишут в группе «Инцидент Барнаул». Они вынесли из кассы 4 тысячи рублей и 80 тысяч тугриков (денежная единица Монголии). Один из участников грабежа постоянно извинялся, отмечают очевидцы.

ЧП произошло в 4:30 в кафе «Перевал». Двое мужчин славянской внешности вооружились предметами, похожими на двуствольный обрезы. Забрав деньги (в общей сумме это около 6 тысяч рублей), они скрылись.

Один из подозреваемых лысый, на вид ему 40 лет, был одет в белую футболку, джинсовые шорты, на запястье правой руки татуировка в виде узора.

Второму также на вид 40 лет, светлые короткие волосы. Был одет в серую футболку, темные короткие шорты. Именно он во время разбойного нападения постоянно извинялся.