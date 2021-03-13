В Алтайском крае грузовой поезд смял легковой автомобиль. Подробности

В алтайском управлении Западно-Сибирской железной дороги сообщили, что ДТП произошло на железнодорожном переезде 525 км участка «Рубцовск — Локоть» в Алтайском крае. Водитель легкового автомобиля выехал на пути на запрещающий сигнал перед приближающимся поездом.
«Машинист применил экстренное торможение, однако столкновение предотвратить не удалось», — сообщили в ведомстве.
Пострадавших нет. Ситуация не повлияла на движение поездов.
8 февраля в Алтайском крае на железнодорожной станции Заринская поезд насмерть сбил 18-летнюю девушку.