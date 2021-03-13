Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
13 марта -16°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

В Алтайском крае грузовой поезд смял легковой автомобиль. Подробности

Днем 13 марта в Алтайском крае грузовой поезд смял легковой автомобиль на железнодорожном переезде. Видео с места аварии опубликовали в сообществе Инцидент Рубцовск.

ДТП на железнодорожном переезде.
ДТП на железнодорожном переезде.
Инцидент Рубцовск

В алтайском управлении Западно-Сибирской железной дороги сообщили, что ДТП произошло на железнодорожном переезде 525 км участка «Рубцовск — Локоть» в Алтайском крае. Водитель легкового автомобиля выехал на пути на запрещающий сигнал перед приближающимся поездом.

«Машинист применил экстренное торможение, однако столкновение предотвратить не удалось», — сообщили в ведомстве.

Пострадавших нет. Ситуация не повлияла на движение поездов.

8 февраля в Алтайском крае на железнодорожной станции Заринская поезд насмерть сбил 18-летнюю девушку.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость