В Алтайском крае варвары разрушили новую набережную

Хулиганы сломали скамейки, скинули деревянную часть одной из них в воду и превратили все в «помойку», сообщили местные журналисты.

«Все лето, осень мы радовались появлению на набережной новым эффектным элементам, водили сюда всех гостей города и вот, в какой непродолжительный промежуток времени наша гордость и красота оказались разгромлены варварами! Есть ли для этих отморозков хотя бы что святое?!» — пишет «Змеиногорский вестник».