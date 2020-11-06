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Происшествия

В Алтайском крае варвары разрушили новую набережную

В Змеиногорске неизвестные разрушили недавно благоустроенную набережную.

Благоустройство и подготовка к зиме.
Благоустройство и подготовка к зиме.

Хулиганы сломали скамейки, скинули деревянную часть одной из них в воду и превратили все в «помойку», сообщили местные журналисты.

«Все лето, осень мы радовались появлению на набережной новым эффектным элементам, водили сюда всех гостей города и вот, в какой непродолжительный промежуток времени наша гордость и красота оказались разгромлены варварами! Есть ли для этих отморозков хотя бы что святое?!» — пишет «Змеиногорский вестник».

Набережную в Змеиногорске благоустраивали по программе «Формирование городской комфортной среды» летом 2020 года.

Стоимость благоустройства составила 7,2 млн рублей.

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