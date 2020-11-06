В Алтайском крае варвары разрушили новую набережную

Хулиганы сломали скамейки, скинули деревянную часть одной из них в воду и превратили все в «помойку», сообщили местные журналисты.
«Все лето, осень мы радовались появлению на набережной новым эффектным элементам, водили сюда всех гостей города и вот, в какой непродолжительный промежуток времени наша гордость и красота оказались разгромлены варварами! Есть ли для этих отморозков хотя бы что святое?!» — пишет «Змеиногорский вестник».
Набережную в Змеиногорске благоустраивали по программе «Формирование городской комфортной среды» летом 2020 года.
Стоимость благоустройства составила 7,2 млн рублей.