4 октября 8°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

В Алтайском крае иномарка на месте ДТП насмерть сбила фельдшера скорой

В аварии 2 октября у станции Озерки на трассе Барнаул — Новосибирск погибла женщина-фельдшер скорой помощи.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
zdravalt.ru

Трагедии предшествовало ДТП со смертельным исходом. В начале десятого вечера на этом участке трассы произошло лобовое столкновение Honda и большегруза МАN, пишут «Вести Алтай».

Мужчина 1986 года рождения, управлявший легковушкой, погиб сразу. На место аварии оперативно прибыли экстренные службы.

Через полчаса после первого ДТП на роковом участке иномарка сбила фельдшера скорой помощи, женщину 1955 года рождения.

За рулем была молодая девушка, которая не справилась с заносом, пытаясь объехать место аварии.

По факту гибели человека возбуждено уголовное дело.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость