В Алтайском крае иномарка на месте ДТП насмерть сбила фельдшера скорой

В аварии 2 октября у станции Озерки на трассе Барнаул — Новосибирск погибла женщина-фельдшер скорой помощи.

Трагедии предшествовало ДТП со смертельным исходом. В начале десятого вечера на этом участке трассы произошло лобовое столкновение Honda и большегруза МАN, пишут «Вести Алтай».

Мужчина 1986 года рождения, управлявший легковушкой, погиб сразу. На место аварии оперативно прибыли экстренные службы.

Через полчаса после первого ДТП на роковом участке иномарка сбила фельдшера скорой помощи, женщину 1955 года рождения.

За рулем была молодая девушка, которая не справилась с заносом, пытаясь объехать место аварии.

По факту гибели человека возбуждено уголовное дело.