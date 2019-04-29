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29 апреля
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Происшествия

В Алтайском крае инспектора ГИБДД подозревают в мошенничестве

Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве в отношении инспектора управления ГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю, собщает СУ СКР по региону.

Подозреваемый.
Подозреваемый.
СУ СКР по Алтайскому краю.

По версии следствия, в июле 2018 года за 30 тыс. рублей сотрудник ГИБДД пообещал двум жителям края решить вопрос о выставлении в экзаменационные листы положительных оценок за практические экзамены на права даже в случае отрицательных результатов.

На самом деле передавать деньги он не собирался, намереваясь их похитить. В дальнейшем полицейский завладел полученными деньгами, причинив значительный материальный ущерб, — сообщает СУ СКР по региону.

Следователи устанавливают аналогичные факты мошеннических действий полицейского, продолжают расследование уголовного дела.

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