В Алтайском крае ищут подростка, который отправился пешком в деревню и пропал

В Павловском районе ищут 16-летнего Вячеслава Киселева, который пропал вечером 24 февраля. Парень должен был погостить у родственников в деревне и вернуться домой к 1 марта. Но оказалось, что у родных он даже не появлялся.

24 февраля в телефонном разговоре с мамой юноша сообщил, что выехал из Барнаула до поселка Прутской, а оттуда пешком идет до села Чернопятово, потому что опоздал на автобус. В 19:20 они снова созвонились и парень сообщил, что проходит третью лесополосу и уже видит свет фонарей деревни. После этого связь оборвалась, телефон стал недоступен.

Поскольку в Чернопятово нет связи, мама молодого человека посчитала, что он дошел и с ним все хорошо. 1 марта парень должен был приехать обратно, но не вернулся. После разговора с родными выяснилось, что молодой человек так и не появился в селе.

Поисками Вячеслава занимаются сотрудники полиции и волонтеры отряда «Лиза Алерт». Люди прочесывают местность на снегоходах. Ситуацию контролирует СУ СКР по Алтайскому краю.

Приметы пропавшего: невысокий, худой, волосы темно-русые, глаза темные. Был одет в синюю куртку, джинсы, на правой руке есть татуировка в виде «рукава», с собой были наручные часы.