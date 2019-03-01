В Алтайском крае ищут подростка, который отправился пешком в деревню и пропал

24 февраля в телефонном разговоре с мамой юноша сообщил, что выехал из Барнаула до поселка Прутской, а оттуда пешком идет до села Чернопятово, потому что опоздал на автобус. В 19:20 они снова созвонились и парень сообщил, что проходит третью лесополосу и уже видит свет фонарей деревни. После этого связь оборвалась, телефон стал недоступен.
Поскольку в Чернопятово нет связи, мама молодого человека посчитала, что он дошел и с ним все хорошо. 1 марта парень должен был приехать обратно, но не вернулся. После разговора с родными выяснилось, что молодой человек так и не появился в селе.
Поисками Вячеслава занимаются сотрудники полиции и волонтеры отряда «Лиза Алерт». Люди прочесывают местность на снегоходах. Ситуацию контролирует СУ СКР по Алтайскому краю.
Приметы пропавшего: невысокий, худой, волосы темно-русые, глаза темные. Был одет в синюю куртку, джинсы, на правой руке есть татуировка в виде «рукава», с собой были наручные часы.
Всем, кто что-либо знает о местонахождении Вячеслава Киселева, либо видел его 24 февраля или позже, просят сообщить информацию по телефонам: