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Происшествия

Кража года. В Алтайском крае из магазина вынесли свиные щеки

В Бийске пара молодых людей похитила из крупного продуктового магазина мясные деликатесы на несколько тысяч рублей, рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Свинья.
Свинья.
Анна Зайкова

С заявлением в полицию обратилась директор магазина. Она рассказала, что с полок украли шашлык из свинины, грудинку, карбонад, запеченную буженину, свиные щеки и стейк трески.

Оперативники изучили видео с камер внутреннего наблюдения. На кадрах видно, как двое молодых людей ходят по магазину, затем один из них, остановившись около холодильников, складывает продукты в рюкзак, и оба уверенно покидают торговый зал.

Полицейские установили личности парней. К совершению хищения оказался причастен бийчанин 1994 года рождения.

По факту кражи возбудили уголовное дело.

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