В Алтайском крае из психбольницы сбежала молодая пациентка

4 мая из психиатрического диспансера в Рубцовске ушла и пропала 17-летняя Марина Ворошилина, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю. Правоохранители начали доследственную проверку.

По данным следствия, девушка ушла из палаты и до настоящего времени его местоположение не установлено.

Приметы

худощавое телосложение,

рост 150 см,

волосы рыжие.

Была одета

ветровка камуфлированной расцветки,

темные джинсы,

розовые сланцы.

Пропала Марина Ворошилина. altai-krai.sledcom.ru

С помощью криминалистической техники следователи осматривают жилье и возможные места пребывания девушки. Ход доследственной проверки находится на контроле у руководителя следственного управления.