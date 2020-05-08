В Алтайском крае из психбольницы сбежала молодая пациентка

По данным следствия, девушка ушла из палаты и до настоящего времени его местоположение не установлено.
Приметы
- худощавое телосложение,
- рост 150 см,
- волосы рыжие.
Была одета
- ветровка камуфлированной расцветки,
- темные джинсы,
- розовые сланцы.
С помощью криминалистической техники следователи осматривают жилье и возможные места пребывания девушки. Ход доследственной проверки находится на контроле у руководителя следственного управления.
Гражданам, которым что-либо известно об обстоятельствах безвестного исчезновения Ворошилиной М.Л. либо видевших его, просьба сообщить по телефону