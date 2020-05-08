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8 мая 16°C

В Алтайском крае из психбольницы сбежала молодая пациентка

4 мая из психиатрического диспансера в Рубцовске ушла и пропала 17-летняя Марина Ворошилина, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю. Правоохранители начали доследственную проверку.

Больница, болезнь.
Больница, болезнь.
ССО.

По данным следствия, девушка ушла из палаты и до настоящего времени его местоположение не установлено.

Приметы

  • худощавое телосложение,
  • рост 150 см,
  • волосы рыжие.

Была одета

  • ветровка камуфлированной расцветки,
  • темные джинсы,
  • розовые сланцы.
Пропала Марина Ворошилина.
Пропала Марина Ворошилина.
altai-krai.sledcom.ru

С помощью криминалистической техники следователи осматривают жилье и возможные места пребывания девушки. Ход доследственной проверки находится на контроле у руководителя следственного управления.

Гражданам, которым что-либо известно об обстоятельствах безвестного исчезновения Ворошилиной М.Л. либо видевших его, просьба сообщить по телефону 8 (3852) 29-80-39 либо по телефону 02 (для абонентов сотовой связи 102).

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