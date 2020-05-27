В Алтайском крае из-за сильного ветра случилась серия пожаров

В Алтайском крае произошло несколько серьезных пожаров, тушение которых усложнил сильный шквалистый ветер, рассказали в ГУ МЧС по региону.

В Каменском районе на станции Плотинная загорелся двухквартирный дом и надворные постройки. Одна половина дома была нежилая. На месте работали пожарные МЧС России, подразделение Каменского лесхоза и пожарный поезд.

В Панкрушихинском район в селе Береговое также горели заброшенные строения, в Славгороде загорелся склад, в селе Большеромановка Табунского района — трава на площади 120 квадратных метров.

В селе Троицк Кулундинского района пожарные выезжали на тушение соломы, в разъезде Кильты Кулундинского района горел нежилой дом, в селе Николаевка Немецкого района полыхала сухая трава на площади 300 квадратных метров, в селе Бурла огонь охватил 600 квадратных метров сухой растительности, в селе Петровка Бурлинского района — 500.

«В тушении пожаров наряду с сотрудниками пожарно-спасательных подразделений Главного управления МЧС России по Алтайскому краю принимали участие патрульно-маневренные группы, добровольные пожарные», — рассказали в ведомстве.

Многие из случившихся возгораний могли стать причиной масштабных происшествий, но общими усилиями этого удалось не допустить.

Причина большинства пожаров — неосторожное обращение с граждан огнем, умышленный поджог или случайность. В МЧС просят в условиях сухой и ветренной погоды уделять особое внимание соблюдению правил пожарной безопасности.