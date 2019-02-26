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Происшествия

В Алтайском крае из-за телефонного звонка эвакуировали людей и перекрыли движение

В Курьинском районе после телефонного разговора эвакуировали работников сетевого участка, а также выставляли оцепление на улицах, пишет газета «Патриот Алтая».

Дисковый телефон.
Дисковый телефон.
открытые источники

В Колыванский сетевой участок позвонили коллеги из Змеиногорска. На городских ведомственных телефонах установлены автоответчики, сообщающие по окончании разговора «Ваш разговор зафиксирован». Так было и в этот раз, но связь оказалась плохой, дежурный диспетчер в Колывани услышал фразу автоответчика как: «Ваш … заминирован».

После этого диспетчер сообщил о произошедшем руководителю, а тот в поселковое отделение по чрезвычайным ситуациям. Сельские спасатели проинформировали об этом районный пункт полиции. Через минуту об этом узнали руководители района и Краснощековского ОВД.

В Колывань выехали представители районной администрации и силовых ведомств. Работников сетевого участка эвакуировали. С помощью сотрудников местной пожарной части выставили оцепление на примыкающих к участку улицах и перекрыли движение. Вскоре на место приехали кинологи из Рубцовска.

Помещение участка обследовали, взрывного устройства не обнаружили. Вызывать специалистов и эвакуировать людей пришлось из-за недопонимания. По словам Сергея Германова, руководителя отдела по ГО и ЧС администрации района, общая сумма ущерба составила около миллиона рублей.

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