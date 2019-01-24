В Алтайском крае кочегар убил знакомого и сжег тело в печи котельной

Кочегара одной из котельных Новоалтайска обвиняют в убийстве. По версии следствия, он избавился от тела приятеля в печи, пишет СУ СКР по Алтайскому краю.

Из медицинского учреждения Первомайского района 17 декабря внезапно ушел 46-летний мужчина. Следователи возбудили уголовное дело и вскоре установили последнее место пребывания пропавшего. Это была одна из котельных Новоалтайска.

В помещении котельной обнаружили следы крови, которые присутствовали также и на одежде кочегара. Кроме того, в печи нашли костные останки. Экспертизы подтвердили принадлежность крови потерпевшему. Вскоре установили причастность к совершению убийства ранее судимого 63-летнего работника котельной, ему предъявили обвинение.

По версии следствия, к обвиняемому в котельную пришел знакомый. Они выпивали, произошел конфликт. Кочегар убил приятеля неустановленным орудием, а потом засунул тело в печь.

Обвиняемого заключили под стражу.