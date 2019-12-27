В Алтайском крае конюх надругался над маленькими детьми

В мае он познакомился с 9-летней девочкой, которая играла на детской площадке недалеко от конюшни, где работал мужчина. Под предлогом покатать ребенка на лошади, конюх совершил в отношении нее иные действия сексуального характера. При этом с целью войти в доверие, он подарил ребенку бусы и кольцо.
В июне он снова совершил аналогичные преступления в отношении девочки и ее 8-летней сестры. На телефон он сделал порнографические снимки собственного тела и заставил девочек их рассматривать.
В ходе предварительного следствия мужчина вину признал.
Материалы уголовного дела направили в суд.