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Происшествия

В Алтайском крае конюх надругался над маленькими детьми

47-летний конюх из Немецкого национального района обвиняется в совершении действий сексуального характера и незаконном изготовлении и распространении порнографических материалов. Причем мужчина на момент новых преступлении был на УДО по аналогичным обвинениям, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

Насилие над детьми.
Насилие над детьми.
CC0

В мае он познакомился с 9-летней девочкой, которая играла на детской площадке недалеко от конюшни, где работал мужчина. Под предлогом покатать ребенка на лошади, конюх совершил в отношении нее иные действия сексуального характера. При этом с целью войти в доверие, он подарил ребенку бусы и кольцо.

В июне он снова совершил аналогичные преступления в отношении девочки и ее 8-летней сестры. На телефон он сделал порнографические снимки собственного тела и заставил девочек их рассматривать.

В ходе предварительного следствия мужчина вину признал.

Материалы уголовного дела направили в суд.

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