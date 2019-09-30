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Происшествия

В Алтайском крае Lada жестко «пнула» стоящую иномарку

В Камне-на-Оби утром 30 сентября произошло ДТП: Lada Granta на скорости въехала в остановившуюся на перекрестке Chevrolet Lanos, сообщили «Каменские известия». Момент аварии попал на видео.

Авария в Камне-на-Оби.
Авария в Камне-на-Оби.
https://izvestiy-kamen.ru

ДТП случилось на нерегулируемом перекрестке ул. Демьяна Бедного и Мамонтова. Силой удара иномарку на несколько метров отбросило вперед. Оба авто получили серьезные повреждения.

Авария обошлась без пострадавших.

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