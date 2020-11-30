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Происшествия

В Алтайском крае легковушка слетела с трассы и превратилась в хлам

29 ноября в Алтайском районе на подъезде к игорной зоне «Сибирская монета» произошло жесткое ДТП. Toyota Camry перевернулась, слетев в кювет.

ДТП у "Сибирской монеты"
ДТП у "Сибирской монеты"
https://vk.com/incident22

На перекрестке автодорог «Алтайское — Ая — Бирюзовая Катунь» и подъезд к «Сибирской монете» 22-летний водитель иномарки не справился с управлением и съехал с дороги. Автомобиль перевернулся.

Травмы получила пассажирка 1981 года рождения. У нее рваная рана лобной области, множественные переломы ребер. Женщину госпитализировали в Республиканскую больницу Горно-Алтайска.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

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