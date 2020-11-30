В Алтайском крае легковушка слетела с трассы и превратилась в хлам

На перекрестке автодорог «Алтайское — Ая — Бирюзовая Катунь» и подъезд к «Сибирской монете» 22-летний водитель иномарки не справился с управлением и съехал с дороги. Автомобиль перевернулся.
Травмы получила пассажирка 1981 года рождения. У нее рваная рана лобной области, множественные переломы ребер. Женщину госпитализировали в Республиканскую больницу Горно-Алтайска.
По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.